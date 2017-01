Warriors pick up the win over the Lancers

Ryan Pitts/The Caledonia Argus

Isaac Denstad works his opponent into position for the pin.

By Daniel E. McGonigle

General Manager

The Caledonia Argus

The Warriors traveled to La Crescent and in dominating fashioni cruised to a win over their rivals.

The Warriors won 69-9.

Several Warrior grapplers scored pinfalls. Ryan Pitts/The Caledonia Argus

Aaron Francis.

Caledonia-Houston (CAHO) 69.00 La Crescent (LACR) 9.00

106: Bryce Duffy (LACR) over Jacob Cripps (CAHO) (TF 17-2 4:00)

113: Trever Vick (CAHO) over Jordan Jonsgaard (LACR) (Fall 0:32)

120: Caiden Olson (CAHO) over (LACR) (For.)

126: Aaron Francis (CAHO) over (LACR) (For.)

132: Kyle Cavanaugh (CAHO) over Pedro Lopez (LACR) (Fall 1:53)

138: Zach Schneider (CAHO) over Dylan Worrel (LACR) (Fall 3:10)

145: Isaac Denstad (CAHO) over Ty Mallicoat (LACR) (Dec 5-3)

152: Jack Strub (CAHO) over (LACR) (For.) 160: Colton Jorgenson (LACR) over Payton Schott (CAHO) (MD 15-5)

170: Spencer Stemper (CAHO) over Clayton Jorgenson (LACR) (Fall 3:12)

182: Austin Werner (CAHO) over Zach Bolyard (LACR) (Fall 2:16)

195: Zach Brueggen (CAHO) over (LACR) (For.)

220: Tanner Krage (CAHO) over (LACR) (For.)